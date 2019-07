Börse: Deutsche Telekom US-Strategie

Bei der Deutschen Telekom treffen sich heute wohl Topmanager, um die weitere Strategie in den USA zu besprechen. Das berichtet das Handelsblatt. Außerdem könnte angeblich morgen die geplante Fusion der amerikanischen Telekom Tochter T Mobil US mit der amerikanischen Sprint vorankommen. Das US Justizministerium könnte dann den Weg frei machen. Damit hätte die Telekom dann fast alle Zusagen zusammen. Die USA und die Tochter T-Mobil US sind ein wichtiger Ertragsbringer für die Deutsche Telekom.

Ex-Telekom Chef Ron Sommer mahnt Europa

An der Börse steigt die Aktie heute um ein viertel Prozent. Der ehemalige Deutsche-Telekom-Chef Ron Sommer mahnt dagegen kurz vor seinem 70. Geburtstag, Europa würde beim Ausbau des Internets ins Hintertreffen geraten.

Der Dax notiert mit einem Plus von einem viertel Prozent bei 12.527 Punkten. Die USA und China wollen Medienberichten zufolge nächste Woche ihre Handelsgespräche wieder aufnehmen.

Der Euro fällt auf einen Dollar 11 39.