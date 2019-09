Börse: Deutsche Bank legt weiteren Rechtsstreit bei

Die Aktie der Deutschen Bank ist gefragt kurz nach Handelsstart an den deutschen Börsen. Mit einem Plus von 1,4 Prozent gehört sie zu den großen Gewinnern im DAX. Das Geldinstitut hat einen weiteren Rechtsstreit in den USA beigelegt und das gefällt den Anlegern. Dabei ging es um angebliche Preisabsprachen im Zusammenhang mit Anleihen der US-Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Die Bank räumt zwar keine Schuld ein, zahlt aber 15 Millionen Dollar zur Beilegung des Verfahrens. Zudem stimmte das Geldhaus zu, seine internen Kontrollen zu verbessern.

Verschnaufpause bei DAX und Co

Der DAX ist nach den sieben Tagen im Plus wenig verändert in den Handel gestartet. Rund 10 Minuten danach gewinnt er 2 Punkte auf 12.412 Punkte. Auch M- und TecDAX notieren gut behauptet. Positive Vorgaben der internationalen Börsen und die jüngsten Signale der Entspannung im US-Handelsstreit mit China geben etwas Unterstützung. In Tokio hatte der Nikkei-Index 1,1 Prozent höher geschlossen mit 21.988 Yen. Der Euro hat wieder etwas angezogen auf gut 1, 11 Dollar.