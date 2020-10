Börse: DAX zum Wochenausklang kaum verändert

Zum Ausklang der Woche hat sich am deutschen Aktienmarkt unter dem Strich wenig getan. Der DAX schloss knapp im Plus bei 13.051 Punkten. Nach Einschätzung von Händlern wirken derzeit gegensätzliche Faktoren auf den Aktienmarkt ein. Auf der einen Seite hoffen viele Investoren auf weitere Konjunkturprogramme und Geldspritzen der großen Industriestaaten. Auf der anderen Seite beobachtet man die teilweise rapide steigende Zahl der Corona-Infektionen mit Sorge. Die Wochenbilanz für den DAX ist aber mit einem Plus von knapp 3 Prozent stark.

BASF mit hohem Verlust

Unter Druck stand die Aktie von BASF mit einem Minus von 3,8 Prozent. Der Chemiekonzern meldete heute für das abgelaufene Quartal einen Verlust von mehr als 2 Milliarden Euro. Ein Grund sind schwache Bestellungen wichtiger Kunden aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie.

In New York legt der Dow Jones um 0,8 Prozent zu. Und der Euro notiert bei 1,1815 Dollar.