Börse: Dax weiter mit angezogener Handbremse

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat auch die Corona-Pandemie zu spüren bekommen, wie Geschäftszahlen zeigen. Dennoch gibt sich Siemens Healthineers ganz zuversichtlich, unter anderem wegen robuster Auftragseingänge. Aktien von Siemens Healthineers steigen um 0,5 Prozent.

Der deutsche Aktienindex Dax kann sich von den jüngsten deutlichen Verlusten bisher kaum erholen. Nachdem der Dax in der vergangenen Woche 8,5 Prozent eingebüßt hat, kann er sich bisher nur um rund ein viertel Prozent erholen auf 11.584 Punkte.

Ölpreis fällt

Die Nervosität wegen weiter hoher Corona-Infektionszahlen und dem nun geltenden Teil-Lockdown in Deutschland drückt den Ölpreis. Für die Nordseesorte Brent geht es um rund 3,5 Prozent nach unten auf gut 36 Dollar.

Am Währungsmarkt ist eher die Weltleitwährung Dollar gefragt. Der Euro fällt auf 1, 16 27 Dollar. Anleger schauen auf die morgige US Wahl. Am Donnerstag wird Neues von der US-Notenbank erwartet.