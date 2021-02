Börse: DAX und Dow mit kräftigen Gewinnen

Für Zuversicht sorgte die Hoffnung, dass in den USA in Kürze zusätzliche Gelder in die Wirtschaft fließen. Die Parteien in Washington nähern sich im Streit über weitere Coronahilfen offenbar an. Dann werden große US-Konzerne ihre Bilanzen in den nächsten Tagen vorlegen. Da setzen die Anleger bereits im Vorfeld auf gute Zahlen. So kletterten Dow Jones und Nasdaq jeweils um gut 1,5 Prozent.

Fresenius Medical Care schockt Anleger

Schon an den deutschen Börsen war die Stimmung gut. Der DAX landete 1,6 Prozent höher bei 13.835 Punkten. Allerdings brachen die Aktien von Fresenius Medical Care um 10 Prozent ein. Der Dialysekonzern hat vor einem schwachen Geschäft gewarnt, weil für Nierenpatienten eine Covid-Erkrankung besonders häufig tödlich endet. Der Euro notiert am Abend bei 1,2035 Dollar.