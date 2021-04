Börse: DAX tritt auf der Stelle

Es ist eher ein ruhiger Tag heute am Aktienmarkt – die Anleger legen eine Pause ein. Das ist kein schlechtes Zeichen, im Gegenteil. Da werden die Depots neu bewertet, die Risiken und Chancen ausgelotet. Der DAX pendelt deshalb um seinen gestrigen Wert. Aktuell steht er bei 15.209 Punkten, das sind 3 Punkte weniger als gestern. Stützend ist weiter der Konjunkturoptimismus. Spätestens im zweiten Halbjahr sollte sich die Wirtschaft deutlich erholen, sagen viele Ökonomen.

Zinserhöhung in den USA?

Das gilt auch für die Konjunktur in der Eurozone, bekräftigte heute ein EZB-Ratsmitglied. Und wenn es so komme, dann werde die EZB ihr Notprogramm vielleicht schon im 3. Quartal herunterfahren können. Von Zinserhöhungen sind wir hier noch weit entfernt, aber in den USA könnte es womöglich bald welche geben. Anzeichen dafür erhoffen sich die Anleger heute Abend von den Protokollen der US-Notenbank. Am Devisenmarkt bleibt der Eurokurs relativ stabil bei 1 Dollar 18 85.