Börse: Dax steigt

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 12.488 Punkte. Die Deutsche Post hat ihre neue Strategie vorgestellt. Mit Der setzt sich vor allem auf Digitalisierung. Die Anleger scheint das nicht so recht zu überzeugen. Post-Papiere fallen um 0,2 Prozent. Im frühen Handel der Börse München legten sie noch um 0,1 Prozent zu.

Bayer will in Forschung und Entwicklung investieren

Bayer-Papiere fallen um 0,3 Prozent. Der Konzern will in seiner Agrarsparte Crop Science Milliardensummen in Forschung und Entwicklung investieren und damit das Geschäft vorantreiben. Allein im vergangenen Jahr habe Bayer auf Pro-forma-Basis hier 2,3 Milliarden Euro investiert, teilte der Konzern heute auf einer Veranstaltung in Monheim mit. Die größten Gewinner im DAX sind die Aktien von Infineon, Continental und Wirecard mit einem Plus von bis zu 1,6 Prozent. Und der Euro ist 1,08 91 Dollar wert.