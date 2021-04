Börse: DAX startet mit kleinem Plus in den April

Zuletzt hatte der DAX ja die Marke von 15.000 Punkten geknackt und seit dem Corona-Tiefpunkt Mitte März vergangenen Jahres inzwischen mehr als 80 Prozent gewonnen. Im ersten Quartal dieses Jahres hat er rund 9 Prozent zugelegt, auch das kann sich durchaus sehen lassen. Den Löwenanteil davon erzielte der DAX im März. Und im April geht es weiter nach oben. Zwar nur leicht, aber immerhin. Der DAX gewinnt jetzt kurz nach Handelsstart vor 10 Minuten 0,2 Prozent auf 15.042 Punkte.

Anleger greifen bei Chip-Aktien zu

Aktien aus der Halbleiterbranche sind hierzulande gefragt nach dem optimistischen Ausblick des US-Chipkonzerns Micron. Das Papier von Infineon steigt um 1,8 Prozent und gehört zu den Favoriten im DAX, im TecDAX ist Aixtron größter Gewinne mit einem Plus von 2 Prozent. Der TecDAX gewinnt 0,7 Prozent. Der Euro steht bei 1, 17 30 Dollar.

Opec+ berät - Ölpreis steigt

Heute beraten die in der Opec+ vereinten Förderländer, auch Saudi-Arabien und Russland, über ihre künftige Produktion. Sie hatten die Förderung aufgrund der coronabedingt schwachen Nachfrage per Absprache gedeckelt. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich an der Gesamtproduktion des Verbunds zunächst nichts oder nur wenig ändert . Der Preis für ein Barrel Nordseeöl hat um gut ein Prozent zugelegt auf 63, 40 Dollar.