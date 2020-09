Börse: DAX startet gut behauptet

Aktuell ist er mit 0,2 Prozent im Plus bei 13.267. Nach den jüngsten zum Teil heftigen Kursverlusten vor allem bei den US-Technologiewerten werden die Anleger nun wieder etwas mutiger. So stieg der Dow Jones an der Wall Street gestern Abend um 1,6 Prozent und der Nikkei in Tokio legte heute früh um 0,9 Prozent zu.

Investoren warten auf EZB

An den deutschen Börsen hoffen einige Investoren angesichts der fallenden Preise in der Euro-Zone und der wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie auf eine weitere finanzielle Unterstützung der Europäischen Zentralbank. Zudem werden natürlich die Brexit-Verhandlungen ebenso aufmerksam verfolgt wie die anhaltende Suche nach einem Corona-Impfstoff. An den Devisenmärkten hält sich der Euro bei 1,18 29 Dollar. Der Preis für eine Feinunze Gold steht bei 1.947 Dollar, das sind umgerechnet 1.643 Euro.