Börse: DAX startet freundlich in den letzten Handelstag 2018

Der DAX gewinnt rund 10 Minuten nach Börsenbeginn 0,8 Prozent auf 10.462 Punkte. Rückenwind bekommen die Kurse aus den USA. An der Wall Street schlossen die wichtigsten Indizes nach einer Achterbahnfahrt im Plus. Doch auch wenn der deutsche Leitindex am Abend mit Gewinnen aus dem Handel gehen sollte, erstmals seit sieben Jahren wird er das Jahr mit Verlusten beenden. Derzeit liegt der DAX etwa 19 Prozent unter dem Stand des Vorjahres.

Covestro will expandieren

Größter Favorit im DAX ist derzeit die Aktie von Wirecard mit plus 1,8 Prozent. Das Papier von Covestro gewinnt 0,9 Prozent. Der Chemiekonzern will durch Zukäufe wachsen und kann sich laut seines Chefs mehrere kleine, einige mittlere und einen großen Kauf im Milliardenbereich vorstellen. Der Ölpreis hat um 1 Dollar 15 angezogen auf rund 53 Dollar 30 je Barrel Nordseeöl.

Government Shutdown belastet Dollar

An den Devisenmärkten schwächelt der Dollar aus Furcht vor einem länger dauernden Regierungsstillstand in den USA. Dementsprechend ist der Euro auf 1, 14 64 Dollar gestiegen.