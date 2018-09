Börse: DAX schließt mit Gewinnen

Trotz einiger Hiobsbotschaften haben sich die deutschen Börsen heute durchaus robust gezeigt. Der DAX ging bei 12.158 Punkten aus dem Handel, das war ein Plus von 0,5 Prozent. Damit rückten die Händler die jüngste Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit in den Hintergrund. Diese Verschärfung war ja auch keine große Überraschung. Aus Sicht vieler Experten war es eigentlich nur eine Frage des wann und nicht des ob. Deswegen blieb offenbar auch die Schockwirkung am Aktienmarkt weitgehend aus.

Haben sich die Autobauer abgesprochen?

Auch die Untersuchungspläne Brüssels wegen des Kartellverdachts bei deutschen Autobauern spielten keine größere Rolle. So war die VW-Aktie mit einem Plus von 2,6 Prozent Tagesgewinner im DAX. Die Nutzfahrzeugsparte der Wolfsburger schmiedet eine neue Allianz, und zwar mit dem chinesischen Branchenriesen Sinotruk. In New York kommt der Dow Jones 0,5 Prozent voran. Und der Euro notiert bei 1,1690 Dollar.