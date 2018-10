Börse: DAX schließt im Minus

Die Anleger sind äußerst sensibel, wenn es um die Lage in Italien geht. Aus dem Land kamen Euro-kritische Äußerungen. Das hat die Investoren verschreckt. An den europäischen Börsen fallen die Kurse. Der DAX schloss soeben 0,4 Prozent schwächer bei 12.288 Punkten. Wie der Finanzpolitiker Claudio Borghi von der Regierungspartei Lega heute dem Programm Radio Anch'io sagte, würde das Land mit einer eigenen Währung einen Großteil seiner Probleme lösen. Davon sei er „sehr überzeugt“.

Schuldenmachen für Italien teurer

Die Rendite italienischer Staatsanleihen steigt daraufhin, so dass das Schuldenmachen für das Land teurer wird. Der Risikoaufschlag stieg im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen auf ein Fünfjahreshoch. Die Rendite für italienische Staatstitel mit einer Laufzeit von zehn Jahren kam in die Nähe eines Vierjahreshochs - momentan liegt die Rendite der Zehnjährigen bei 3,46 Prozent. Die größten Gewinner im DAX waren die Aktien von Daimler mit plus 2 Prozent. Wie auch Renault will Daimler Dieselbesitzern eine Umtauschprämie zahlen. Am meisten büßten die Papiere von Siemens ein mit minus 2,6 Prozent. An der Wall Street steigen die Kurse leicht. Und der Euro ist 1,15 60 Dollar wert.