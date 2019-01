Börse: DAX schließt 0,3 Prozent im Plus

Der Tag ist für den deutschen Aktienmarkt positiv zu Ende gegangen. Am Ende hat der DAX seine Verluste von gestern wieder wett gemacht. Aber es ging heute ziemlich hin und her. Mit Schwung fing der Handel an. Der deutsche Leitindex profitierte von der Meldung aus China, die die Aussicht auf Steuersenkungen versprach.

Wall Street stützt DAX

Am Nachmittag rutschte der DAX zeitweise ins Minus. Nun schloss er 0,3 Prozent im Plus bei 10.892 Punkten. Die größten Gewinner waren die Aktien von HeidelbergCement mit plus 2 Prozent. Die Papiere der Deutschen Post büßten mit minus 2 Prozent am meisten ein. An der Wall Street in New York steigen die Kurse. Der Technologie-Index Nasdaq um 1,1 Prozent. Und der Euro ist 1,13 85 Dollar wert.