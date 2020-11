Börse: DAX schleppt sich erneut in den Feierabend

Einen Tick besser lief es beim M-DAX mit knapp einem halben Prozent Plus. Zalando, Varta und Aixtron schoben hier an, alle drei Titel kamen rund vier Prozent voran. Im DAX standen dagegen vor allem die Autoaktien unter Druck. Volkswagen, Daimler und BMW verloren alle rund zwei Prozent. Dass es nun schon den zweiten Tag in Folge nicht mehr vorwärts geht, an den deutschen Aktienmärkten hat mehrere Gründe.

Thanksgiving und Corona bremsen

Zum einen halten sich die Anleger nach der Kursrally der vergangenen Wochen mit Aktienkäufen momentan lieber zurück. Zum anderen fehlten heute die Impulse von der Wall Street. Die US-Märkte bleiben wegen Thanksgiving geschlossen. Und darüber hinaus, drücken natürlich die hohen Corona-Infektionszahlen auf die Stimmung. Damit zum Euro: der rührt sich ebenfalls kaum bei Werten knapp über 1,19 Dollar.