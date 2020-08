Börse: DAX rutscht unter Marke 13.000

Die Marke 13.000 hat sich schon in den vergangenen Wochen als eine schwer zu nehmende Hürde erwiesen. Heute rutschte der DAX noch in den letzten Minuten darunter. Er schloss 65 Punkte tiefer bei 12.993. Wirecard brachen um 10 Prozent ein. Jetzt ist es fix: Der insolvente Zahlungsdienstleister muss am 21. August den DAX verlassen. Die Deutsche Börse AG hat ihre Regeln erwartungsgemäß geändert.

Massive Wetten gegen Reisekonzerne

Hedgefonds haben mit Wetten gegen Reisekonzerne einen riesigen Reibach gemacht. Mit Leerverkäufen sollen sie bis Ende Juli rund 850 Millionen Euro verdient haben. Alleine mit Wetten gegen die Lufthansa haben sie 150 Millionen kassiert. Auch das ist eine gewichtige Erklärung, warum die Kurse der Corona-geschädigten Gesellschaften so massiv unter Druck geraten sind. Die Lufthansa schloss 1,2 Prozent tiefer, TUI um gut 6 Prozent. Der Euro kostet 1, 18 20 Dollar.