Börse: DAX rettet sich knapp ins Plus

Der DAX schloss 11 Punkte höher bei 14.621, nachdem er zuvor den ganzen Handelstag über Verluste geschrieben hatte und zeitweise rund 200 Punkte abgetaucht war. Beim M-DAX mit den Nebenwerten hat es dagegen nicht zum Plus gereicht. Hier kamen 0,6 Prozent weniger heraus. Schlusslicht war hier Aroundtown mit 6 Prozent Minus. Der Vermieter von Büro-, Hotel- und Gewerbeimmobilien legte seine Zahlen vor und verfehlte beim Ergebnis die Erwartungen.

Auch Adidas könnte in China boykottiert werden

Genauso schlimm – nämlich mit 6 Prozent Minus – erwischte es heute Adidas. Hintergrund sind Proteste in China gegen mehrere westliche Hersteller, die chinesische Baumwolle ablehnen, die angeblich mit Zwangsarbeitern produziert wird. Nun werden diese Marken, zu den neben H&M und Nike womöglich auch Adidas gehört, von vielen Verbrauchern boykottiert. Insgesamt halten die Pandemiesorgen an den Märkten an. Die Unsicherheit bremst auch die Kurse an der Wall Street. Dow Jones und Nasdaq-Index notieren beide nahezu unverändert. Und der Euro steht aktuell bei 1,17 70 Dollar.