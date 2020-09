Börse: DAX mit schwacher Wochenbilanz

Der deutsche Aktienmarkt hat eine turbulente Woche mit Verlusten abgeschlossen. Für die Anleger waren die vergangenen Tage ein Wechselbad der Gefühle. Bis zum Mittwoch herrschte an den Märkten regelrechte Euphorie. Zur Wochenmitte erreichte der DAX wieder sein Niveau aus Vor-Corona-Zeiten. Vor allem die Hoffnung auf eine anhaltende Konjunkturerholung und die Erwartung billigen Notenbank-Gelds trieben die Notierungen nach oben. Dann setzte eine Trendwende ein, angeführt von einer schwächeren Wall Street.

Anleger machen Kasse

Händler sprachen von massiven Gewinn-Mitnahmen. Viele Anleger wollten offenbar nach dem Kursanstieg der Vorwochen auf Nummer Sicher gehen und Kasse machen. Dieser Trend hielt auch heute an. Der DAX fiel um 1,7 Prozent zurück auf 12.843 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete das ein Minus von 1,5 Prozent. In New York fällt der Dow Jones um 1,5 Prozent, die Nasdaq um 3 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1825 Dollar.