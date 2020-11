Börse: Dax mit Rekord November

Der Münchner Chip-Zulieferer Siltronic soll nach Taiwan verkauft werden. Anleger scheinen ein gutes Angebot zu wittern. Aktien von Siltronic haben sich um gut 7,5 Prozent verteuert. Auch die Papiere der noch beteiligten ehemaligen Mutter Wacker-Chemie sind um 2,5 Prozent nach oben gesprungen. Immerhin würde durch den Zusammenschluss eine ziemlich große Nummer am Weltmarkt entstehen. Andererseits ist hie und da auch Skepsis zu hören. So mancher Experte ist gespannt, was die Bundesregierung zu den Plänen sagt. Abwanderung von Technologie aus Deutschland sei ja eigentlich nicht gewünscht, hieß es auf dem Börsenparkett.

Schwacher Tag - starker Monat

Der deutsche Aktienindex Dax hat heute erst deutlicher zugelegt – dann allerdings sind die Gewinne wieder abgeschmolzen. Der Dax hat mit einem kleinen Minus von einem viertel Prozent bei 13.291 Punkten geschlossen. Wobei der Dax dennoch den besten November in seiner Geschichte geschafft hat, mit einem Plus von rund 15 Prozent.

Der Euro steht mit einem kleinen Plus bei 1,19 44 Dollar.