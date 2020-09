Börse: DAX mit mit schwächerer Wochenbilanz

Der DAX hat am letzten Handelstag der Woche noch einmal 92 auf 13 116 Punkte verloren. Damit ist dann seine Wochenbilanz etwas schwächer. Grundsätzlich ist es aber sicher positiv zu bewerten, dass er sich weiterhin über der Marke 13 000 Punkte halten kann. Covestro könnte einen neuen Großaktionär bekommen. Angeblich hat der Finanzinvestor Apollo Interesse, sich am Kunststoffspezialisten zu beteiligen. Die Aktie gehört mit plus 8 Prozent zu den Wochengewinnern.

Grenke wehrt sich mit Sonderprüfung

Größter Wochenverlierer ist Grenke im MDAX mit einem Verlust von über 35 Prozent. Die Leasing-Firma wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe, die Bilanzen gefälscht zu haben. Sie hat die Prüfungsgesellschaft KPMG mit einer gesonderten Bilanzprüfung beauftragt. In New York tendieren die Märkte ebenfalls nachgebend. Der Dow Jones gibt nur wenige Punkte nach, der NASDAQ verliert 0,9 Prozent. Der Euro kostet 1, 18 60 Dollar.