Börse: DAX minus 0,2 Prozent

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit wenig Kursbewegungen begonnen. Der DAX eröffnete mit einem kleinen Gewinn. Nun dreht er 0,1 Prozent ins Minus auf 13.174 Punkte. Vor dem anstehenden Notenbankertreffen halten sich die Anleger ja üblicherweise zurück. So war es auch an den Märkten in Asien. Da schloss der Nikkei 0,4 Prozent schwächer.

Delivery Hero rutscht tiefer in die roten Zahlen

Die größten Verlierer im deutschen Leitindex sind die Papiere von Delivery Hero – mit einem Minus von 1,8 Prozent. Das Unternehmen teilte heute mit, dass es die Firma InstaShop im Nahen Osten gekauft hat. Ziel sei es, neue Märkte zu erschließen. InstaShop soll angeblich schwarze Zahlen schreiben. Delivery Hero hat bislang ja nur Verluste gemacht. Heute hat die Berliner Firma ihre endgültigen Halbjahreszahlen vorgelegt. Das Unternehmen rutschte im ersten Halbjahr noch tiefer in die roten Zahlen, obwohl es den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt hat. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,18 29 Dollar wert.