Börse: DAX knapp im Plus - Starker Euro bremst

Die deutschen Börsen sind mit einem kleinen Plus aus dem Handel gegangen. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 12.974 Punkte. Händler sprachen von einer eigentlich freundlichen Grundstimmung und von anhaltenden Konjunkturhoffnungen. Allerdings bereitet der jüngste Anstieg des Euro-Kurses gegenüber dem Dollar manchen Investoren Kopfzerbrechen. Der Eurokurs war am Nachmittag erstmals wieder seit gut zwei Jahren über die Marke 1,20 Dollar geklettert und hatte prompt Verkaufswellen an den Börsen der Eurozone ausgelöst.

Starker Euro als Export-Bremse

Ein starker Euro schmälert ja die Erlöse, wenn zum Beispiel deutsche Exporteure ihre Produkte außerhalb dieser Währungsgemeinschaft verkaufen und etwa in Dollar abgerechnet wird. Aktuell notiert der Euro bei 1,1950 Dollar. Größter Gewinner im DAX war die Aktie von Delivery Hero mit einem Plus von 2,2 Prozent. Die US-Börsen tendieren freundlich. Der Dow Jones gewinnt 0,3 Prozent, die Nasdaq 0,8 Prozent.