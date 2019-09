Börse: DAX im Minus, Wall Street im Plus

Die deutschen Börsen tendierten heute leichter. Wie schon an den Vortagen drückten politische Unsicherheits-Faktoren auf die Stimmung. Der DAX gab um 0,6 Prozent nach auf 12.234 Punkte. Die Aktien von Fresenius, Wirecard und Lufthansa verbilligten sich um mehr als 2 Prozent. Für die Lufthansa ist die Rettung des Ferienfliegers Condor aus Sicht der Börse eher eine schlechte Nachricht. Damit bleibt der Wettbewerbsdruck in einem von Niedrigpreisen geprägten Markt unverändert hoch.

USA und Japan mit neuem Abkommen

An den US-Börsen überwogen dagegen Gewinne. Für gute Stimmung an den New Yorker Börsen sorgte ein neues Handelsabkommen zwischen den USA und Japan. Der Dow Jones stieg um 0,6 Prozent. Die Nasdaq kam um 1,2 Prozent voran. Am Abend wurde außerdem bekannt, dass sich die deutsche EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger vorzeitig zurückzieht. Sie gilt als Kritikerin der EZB-Politik der extremen Niedrig- und Minus-Zinsen. Und der Euro notierte bei 1,0945 Dollar.