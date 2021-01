Börse: DAX heute im Minus – auf Wochensicht im Plus

Von Montag bis Freitag ergibt sich beim DAX ein Plus von 0,6 Prozent. Der M-DAX hatte gestern ja nochmal einen neuen Rekord aufgestellt. Heute war es dann am Ende ein knappes halbes Prozent weniger. Trotzdem ergibt sich auf die Woche gesehen beim M-DAX ein Gewinn von 2 Prozent. Dass die Stimmung gegen Ende der Woche etwas abflaute, lag an Gewinnmitnahmen, aber auch an der Sorge vor einer nachlassenden Wirtschaftserholung inmitten der grassierenden Corona-Pandemie. Dabei spielte auch der hohe Eurokurs eine Rolle, der die Exporte hiesiger Unternehmen etwa in die USA verteuert.

Gute Zahlen treiben Siemens-Aktie an

Allerdings gab es gleichzeitig noch gute Geschäftszahlen von VW und vor allem von Siemens. Die Siemens-Aktie schnellte 7 Prozent nach oben, bei VW waren es am Ende immerhin noch 2 Prozent mehr. Und schauen wir noch zum Euro: der steht aktuell bei 1,21 75 Dollar.