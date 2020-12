Börse: DAX geht mit Gewinnen in die Weihnachtspause

Der Deutsche Aktienindex hat 1,3 Prozent zugelegt auf 13.587 Punkte. Damit hat der deutsche Leitindex die deutlichen Verluste vom Wochenanfang mittlerweile fast wettmachen können. Bis zu seinem Allzeithoch sind es nur noch rund 200 Punkte.

Bericht: Daimler will LKW-Sparte abspalten

Ein Medienbericht über einen von Daimler geplanten Börsengang seiner Lastwagensparte hat die Aktien des Stuttgarter Autokonzerns knapp 3,5 Prozent nach oben getrieben. Die Lufthansa hat sich mit ihren Piloten auf einen Krisentarifvertrag geeinigt. Damit kann die Fluggesellschaft insgesamt über 600 Millionen Euro einsparen. Die Anteile der Lufthansa kamen knapp 4,5 Prozent voran.

Nasdaq schließt im Minus

In New York ist der Dow Jones knapp ein halbes Prozent höher aus dem Handel gegangen. Der Nasdaq ist in den letzten Minuten noch 0,3 Prozent ins Minus gerutscht. Anders als in Deutschland wird an den New Yorker Börsen an Heilig Abend noch gehandelt – wenn auch nur wenige Stunden. Der Euro steht bei knapp 1,22 Dollar.