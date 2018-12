Börse: DAX eröffnet nach US-Zinsentscheidung deutlich im Minus

Rund zehn Minuten nach Börsenbeginn verliert der DAX 1,3 Prozent auf 10.625 Punkte. Die US-Notenbank hatte gestern die Zinsen wie erwartet erneut leicht angehoben, will aber 2019 nur noch zwei statt der bislang drei anvisierten weiteren Erhöhungen anpeilen. Doch Anleger fürchten, dass selbst das zu viel sein könnte angesichts eines möglichen US-Wirtschaftsabschwungs.

Schwache Vorgaben aus Tokio und New York

An der Wall Street verlor der Dow-Jones daraufhin 1,5 Prozent, in Tokio schloss der Nikkei-Index 2,8 Prozent schwächer. Mit Spannung warten die Investoren nun auf die neuen US-Konjunkturdaten am Nachmittag, die zeigen werden, wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist.

Kein einziger Gewinner im DAX

Ganz weit oben auf der Verliererseite stehen derzeit die Aktien von Infineon mit minus 2,6 Prozent, nachdem der US-Chiphersteller Micron mit seinen aktuellen Zahlen nachbörslich die Markterwartungen deutlich verfehlt hatte. Schlusslicht im DAX ist das Papier der Deutschen Bank mit minus 3,3 Prozent. Der Euro steht bei 1, 14 15 Dollar.