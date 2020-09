Börse: DAX erobert 13.000-Punkte-Marke zurück

Die Bundesregierung rechnet mit einem etwas weniger starken Wirtschaftseinbruch als bislang. Nach der neuen aktuellen Prognose wird das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um 5,8 Prozent sinken. Die Stimmung an den Börsen ist zur Mittagszeit ganz gut. Der DAX legt gut ein halbes Prozent zu auf 13.025 Punkte. Der MDAX kommt ebenfalls gut ein halbes Prozent voran. Der TecDAX gewinnt mehr als 1 Prozent.

Rocket Internet verabschiedet sich von der Börse

Die Internet-Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet will ihr Börsendasein beenden. Die im MDAX vertretene Firma will alle ausstehenden Aktien zurückkaufen für 18,57 Euro je Aktie. Der Kurs von Rocket Internet gibt leicht nach und steht noch etwas über der angebotenen Summe. Der Euro legt zu auf 1,1970 Dollar.