Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 10.961 Punkte. Gestern schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 1,4 Prozent auf 10.929 Punkte. MDAX und TecDAX drehen nun ins Minus. Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind positiv. Der Nikkei in Tokio schloss 1 Prozent höher und auch die Wall Street in New York verbuchte Gewinne. Die gute Stimmung von gestern setzt sich fort, getrieben von der Hoffnung, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Annäherung geben könnte.

Metro-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck

Im DAX sind nun die Aktien der Deutschen Bank mit einem Plus von knapp 3,9 Prozent die größten Gewinner – und im MDAX stehen die Papiere der Commerzbank mit plus 3,3 Prozent an der Spitze. Begründet wird das mit anhaltenden Spekulationen um eine Fusion der zwei Kreditinstitute. Die Metro hat Zahlen für das 4. Quartal vorgelegt und mitgeteilt, dass sie weniger Gewinn erwartet wegen der Digitalisierung und des Russland-Geschäfts. Metro-Aktien fallen im MDAX um 8,3 Prozent. Und der Euro ist 1,13 87 Dollar wert.