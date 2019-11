Börse: DAX beginnt Handel kaum verändert

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel uneinheitlich begonnen. Anders als erwartet, notiert der DAX minimal im Minus bei 13.128 Punkten. Gestern schloss er mit plus 1,4 so hoch wie zuletzt vor ungefähr anderthalb Jahren. Die Anleger hierzulande scheinen sich nicht mehr so sehr der Hoffnung auf eine baldige Annäherung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hinzugeben. Schließlich kamen ja auch schwache Konjunkturdaten aus China und dort wurden die Zinsen gesenkt. Das ist eine geldpolitische Maßnahme, die die Konjunktur stützen soll.

Vonovia nach Zahlen im Minus

Die größten Gewinner im DAX sind die Papiere von BMW und Continental mit bis zu plus 1,4 Prozent. Die Papiere von Vonovia fallen nach den vorgelegten Zahlen um 1,5 Prozent. Womöglich sehen es die Investoren kritisch, dass der Immobilienkonzern seine Ergebnisse durch Zukäufe deutlich gesteigert – und weniger durch eigenes Wachstum. Die Aktien des Autozulieferers Schaeffler steigen um gut 9 Prozent, nachdem die Firma ihre Prognose bestätigt hat. Und der Euro ist 1,11 32 Dollar wert.