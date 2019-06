Börse: DAX beginnt Handel im Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben wie erwartet im Minus begonnen. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 12.053 Punkte. Nach der Kapitalerhöhung büßen die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon mit minus 5,2 Prozent am meisten ein – gefolgt von Lufthansa-Papieren mit minus 1,6 Prozent. Nachdem die Fluggesellschaft gestern ihre Jahresprognose senkte, stuften nun Analysten die Aktien herab.

Hauptversammlung bei Wirecard

Die Aktien von Wirecard sind im DAX mit plus 0,8 Prozent die größten Gewinner – am Tag der Hauptversammlung des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München. Die Anleger halten sich vor der morgen anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurück. Einige halten einen Zinssenkung für möglich – jedenfalls in nächster Zeit. Andere meinen, dass die Fed die Zinsen morgen wohl noch nicht senken wird. Der Ölpreis fällt. Das Barrel Brent-Öl kostet rund 60,50 Dollar. Und der Euro ist 1,12 38 Dollar wert.