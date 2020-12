Börse: DAX baut Punktgewinne über 13.000 aus

An den Börsen ist die Zuversicht zurück, unter anderem wegen Nachrichten über weitere Erfolge auf der Suche nach Corona-Impfstoffen. Das hat gestern Abend die Kurse an der Wall Street angetrieben. Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent höher bei 30.173. In Asien tendierten die Börsen heute früh auch freundlich. Der Nikkei steigt um 1,3 Prozent.

Covestro sorgen für Gesprächsstoff

Auch bei den Gesprächen über ein weiteres großes Konjunkturpaket in den USA gibt es Bewegung. Bei den Einzelwerten sind vor allem die Aktien von Covestro gesucht. Die Titel schnellen um 4,1 Prozent nach oben und sie ziehen gleich BASF mit 1,9 Prozent mit nach oben. Der Kunststoffkonzern Covestro hat seine Jahresprognose angehoben, weil das Schlussquartal besser als erwartet läuft. An den Devisenmärkten verharrt der Euro bei 1,21 29 Dollar.