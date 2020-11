Börse: MDAX und SDAX auf Rekordkurs

Es gibt ein Top-Thema zum Wochenstart, und das ist die geplante Übernahme von Siltronic. Wacker Chemie will seine Halbleitertochter nach Taiwan verkaufen, an den Konkurrenten Global Wafers. Gut 30 Prozent hält der Chemiekonzern noch an seiner Tochter, die sich auf hochreines Polysilicium spezialisiert hat, und die vor allem in Asien gute Geschäfte macht. Beide Papiere sind im MDAX notiert. Die Aktie von Wacker Chemie hat um gut sieben Prozent angezogen, und der Kurs von Siltronic hat um fast zehn Prozent zugelegt.

Bewegung im MDAX

Generell bleibt festzuhalten: MDAX und SDAX sind auf Rekordkurs gegangen. In beiden Barometern steht ja bald ein Wechsel bei der Zusammensetzung an; Mag sein, dass das auch für Kursphantasie sorgt.

Dagegen macht der Deutsche Aktienindex zum Wochenstart keine großen Sprünge, er steigt um 0,3 Prozent, auf 13.386 Zähler; damit scheint die Marke bei 13.300 Punkten gut abgesichert. Der Markt gilt bei den Profis als "über-kauft"; zurzeit werde jeder noch so kleine Rückschlag sofort wieder für Zukäufe genutzt. Der Euro notiert bei 1,1985 Dollar.