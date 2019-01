Börse: DAX 0,4 Prozent im Minus

Am deutschen Aktienmarkt fallen die Kurse leicht. Der DAX notiert 0,4 Prozent schwächer bei 10.877 Punkten. Begründet wird das vor allem mit der Ungewissheit über den weiteren Verlauf des Zollkonflikts zwischen China und den USA. Die europäischen Börsen verbuchen hingegen kleine Gewinne. Ein Marktbeobachter sagte, für eine richtige Erholungsrally fehle es einfach an Impulsen – und ein Experte vom Brokerhaus IG konstatierte, die Marktteilnehmer warteten immer noch auf eine Vereinbarung zwischen den beiden Wirtschaftsmächten USA und China. Bleibe sie aus, könnte dies die Finanzmärkte wieder in tiefere Kursgefilde schicken.

US-Zinsaussichten stützen den Handel

Etwas Unterstützung kommt von US-Notenbankchef Jerome Powell, der in einer Rede sagte, er sehe keinen Grund zur Eile auf dem Weg zu höheren Zinsen. Je niedriger die Zinsen, desto leichter fließt bekanntlich tendenziell Geld in den Aktienhandel. Und noch ein Blick auf den Devisenmarkt. Hier ist der Euro 1,15 33 Dollar wert.