Daimler Truck gibt Börsendebüt

Daimler Truck hat seinen Börsengang vollzogen. Zum Debüt in Frankfurt am Freitag kostete die Aktie 28 Euro. Damit wurde das Unternehmen insgesamt mit 23 Milliarden Euro bewertet.

Börsenwerte am unteren Ende der Erwartungen

Eigentlich hatten Analysten mit einem deutlich höheren Börsenwert gerechnet, von bis zu 40 Milliarden Euro. Für die Aktionäre des Konzerns hat sich die Abspaltung des Geschäfts mit Lkw und Bussen trotzdem gelohnt. Sie hatten für je zwei ihrer Aktien ein Papier der Daimer Truck AG ins Depot gebucht bekommen.

Der Aktienkurs der Daimler AG lag zum Börsenstart am Freitag mit 73,20 Euro um 15 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Eine Aktie der Daimler AG und ein halbes Daimler-Truck-Papier waren damit zusammen 87,20 Euro wert, das liegt etwas über dem Schlusskurs am Vortag.

Vorstand erwartet eine neue Ära

Daimler-Chef Ola Källenius versprach aus einer Erfolgsgeschichte zwei zu machen. Nach gemeinsamen 125 Jahren gibt es nun zwei Unternehmen, auf der einen Seite der PKW-Hersteller mit der Marke Mercedes Benz und auf der anderen Seite der LKW- und Bushersteller, Daimler Truck. Der Mutterkonzern bleibt mit zunächst 35 Prozent Ankeraktionär.

Mit dem heutigen Tag beginne für sie eine neue Zeitrechnung, so Källenius. Die abgespaltene Autosparte soll im Februar nächsten Jahres in die Mercedes-Benz AG umbenannt werden. Mercedes-Benz könne sich jetzt ganz darauf konzentrieren, die begehrenswertesten Autos der Welt zu bauen und bei Elektromobilität und Fahrzeugsoftware die Führung zu übernehmen.

Beide Konzerne womöglich bald im DAX

Voraussichtlich im März dürfte Daimler Truck neben Mercedes-Benz in den Leitindex Dax der 40 größten Unternehmen an der deutschen Börse einziehen, vorausgesetzt der Aktienkurs bricht nicht deutlich ein. Beim Börsendebüt am Freitag sind die Titel des Unternehmens aus technischen Gründen bereits für einen Tag Mitglied im Dax. Der Chef von Daimler Truck Martin Daum hat ein ehrgeiziges Ziel vorgegeben: Bei guten Marktbedingungen in dem konjunkturabhängigen und schwankungsanfälligen Geschäft soll die Sparte eine zweistellige Rendite schaffen. Solche Margen wurden schon in der Vergangenheit angepeilt, um die Rivalen Volvo und Scania einzuholen. Allerdings waren bisher die Kosten zu hoch, um diese Margen zu erreichen.