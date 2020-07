Börse: Daimler führt DAX an

Daimler hat erwartungsgemäß schlechte Quartalszahlen veröffentlicht. Von Mai bis Juni klafft ein Loch von fast 2 Milliarden Euro in der Bilanz. Die Absätze in den Sparten Pkw und Lkw sind im hohen zweistelligen Prozentbereich eingebrochen. Trotzdem führt die Aktie mit einem Plus von 4,1 Prozent auf 40, 85 Euro den Markt an. Grund: Konzernchef Källenius will trotz der massiven Probleme ein positives operatives Ergebnis erzielen. Erfreulich ist auch, dass im laufenden dritten Quartal die Verkäufe wieder anziehen. Trotzdem kann im Gesamtjahr die Scharte aus den ersten sechs Monaten nicht ausgeglichen werden. Zweitbester DAX-Wert ist BMW mit plus 2,5 Prozent.

Verbraucher wieder optimistischer

Der DAX gewinnt 50 auf 13.154 Punkte. Hilfreich ist sicher auch der neueste GfK-Konsumklimaindex. Nach der Coronakrise geben die Verbraucher wieder mehr Geld aus. Sie schauen wieder optimistischer in die Zukunft. Der Euro kostet 1, 15 80 Dollar.