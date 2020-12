Börse: Corona-Optimismus beschert DAX erneut Gewinne

Dass die EU-Freigabe womöglich noch vor Weihnachten kommt, sorgte für Begeisterung bei den Anlegern. Und so konnte der DAX nach dem gestrigen Plus von 0,8 Prozent heute nochmal um 1,1 Prozent zulegen. 140 Punkte waren es mehr auf 13.363. Kräftige Unterstützung kam dabei aus der Autobranche. BMW und Daimler legten fast 3 Prozent zu.

VW-Aktie schnellt knapp 8 Prozent nach oben

Am Tag nach der Sitzung des Aufsichtsrats ist die Erleichterung bei Investoren und Anlegern groß, dass eine Führungskrise vorerst abgewendet werden konnte. Konzern-Boss Diess bekam grünes Licht für seine Strategie und für die Umgestaltung des Topmanagements. Auch an der Wall Street ist die Stimmung heute gut. Der Dow Jones kommt im Moment 0,6 Prozent voran. Und der Euro steht mehr oder weniger still, bei 1,21 55 Dollar.