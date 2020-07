Börse: Commerzbank im Aufwind

Guter Start in die neue Handelswoche. An den Börsen setzen die Anleger ganz klar darauf, dass sich die Weltwirtschaft und natürlich auch die deutsche erholen werden. Die Deutsche Industrie hat im Mai 10 Prozent mehr Aufträge erhalten als im Vormonat. Klingt gut, aber zur Wahrheit gehört auch: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufträge um fast 30 Prozent eingebrochen. Der DAX startet 1,9 Prozent höher in die neue Woche. Sein Gesamtstand: 12 762 Punkte. Der MDAX gewinnt 1,6 Prozent. Gesucht sind vor allem die Bankwerte.

Banken im Aufwind

Im DAX gewinnen Deutsche Bank knapp 5 Prozent. Die angeschlagene Großbank bleibt bei ihrem strikten Sanierungskurs. Im MDAX gewinnt die Commerzbank gut 8 Prozent. Am Wochenende hat Bankchef Zielke seinen Rücktritt angekündigt. Analysten hatten immer wieder kritisiert, seine Reformen seien zu zaghaft, um das Geldhaus wieder flottzumachen. Der Euro kostet etwas weniger als 1, 13 Dollar.