Börse: Chipmangel belastet Autohersteller

Auswirkungen des Chipmangels auf die Autoindustrie: Wie ein VW-Sprecher auf Anfrage zum Vorgehen im Werk in Wolfsburg kommende Woche erklärte, kommt es zu Kurzarbeit in der Tiguan-, Touran- und Tarraco-Fertigung sowie in der Golf-Fertigung in Spät- und Nachtschicht. Die Frühschicht der Golf-Fertigung produziere weiter. Eine Daimler-Sprecherin sagte, in dieser Woche seien die Fabriken in Bremen und Rastatt betroffen. Zu den Auswirkungen könne keine Vorhersage getroffen werden. Diese Entwicklung könnte für Gesprächsstoff an den Börsen sorgen, neben natürlich den bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank heute.

Maue Vorgaben für deutsche Börsen

Die Anleger rechnen nicht mit einer Änderung der Geldpolitik in den USA, aber mit Hinweisen, wie es weitergeht und wie die Notenbanker die wirtschaftliche Lage in den USA einschätzen. Bevor das nicht bekannt ist, warten die Investoren lieber erst einmal ab.

Der Nikkei in Tokio verliert heute früh 0,6 Prozent und folgt damit der schwächeren Wall Street, der Dow Jones büßte gestern Abend 0,3 Prozent ein. Der Euro steht bei 1,21 28 Dollar.