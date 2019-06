Börse: Börsianer enttäuscht über EZB-Entscheidung

Bis mindestens Mitte nächsten Jahres soll der Leitzins nicht steigen – angesichts der schwachen Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone und den wachsenden Risiken für die Konjunktur. Doch einige Börsianer hatten sich mehr erhofft. EZB-Präsident Draghi habe nicht seine sprichwörtliche große Bazooka gezückt, sondern sich auf ein kleineres Kaliber beschränkt, meinte ein Analyst. Manche denken etwa an den Ankauf von Aktien durch die EZB oder sogar an einen Minuszins.

US-Börsen im Plus

Der DAX hat nach der Entscheidung der EZB seine Gewinne eingebüßt. Er ist 0,2 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 11.953 Punkten. In New York landeten Dow Jones und Nasdaq jeweils rund ein halbes Prozent im Plus. Der Euro steht am Abend bei 1,1270 Dollar.