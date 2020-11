Börse: Börsen schließen Monat mit Rekorden ab

Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Corona-Krise stützte die Wall Street. Und so kam der Dow Jones nochmal ein klein wenig voran, um 0,1 Prozent auf fast 29.910 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq schaffte fast ein Prozent Plus und markierte zeitweise schon wieder einen neuen Rekordstand. Dass es an den US-Märkten weiter aufwärts ging, lag dabei auch an der Erleichterung vieler Börsianer nach der Ankündigung von US-Präsident Trump, das Weiße Haus zu räumen, wenn das Wahlkollegium Mitte Dezember seinen Kontrahenten Biden zum Sieger erklärt.

DAX mit stärkstem November überhaupt

Steigende Kurse gab es heute auch an den deutschen Märkten. Der DAX legte am Ende 0,4 Prozent zu auf 13.336. Auf Wochensicht ergab sich ein Plus von 1,5 Prozent. Und den Monat schloss der DAX mit sogar 15 Prozent Plus ab, so viel war es noch nie in einem November. Damit zum Euro: der notiert bei 1,19 60 Dollar.