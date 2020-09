Börse: Börsen legen weiter zu

Die Aktie von Tesla gehörte in diesem Jahr bisher mit rasanten Kursgewinnen zu den Börsen-Lieblingen. Das Unternehmen ist inzwischen der wertvollste Autobauer der Welt. Erst zu Beginn der Woche gab es einen Aktiensplit, um die Papiere wieder optisch billiger zu machen. Jetzt will der Konzern den gestiegenen Marktwert nutzen, um an frisches Geld zu kommen.

Tesla will frisches Geld

Tesla will durch den Verkauf neuer Aktien bis zu 5 Milliarden Dollar einnehmen, das sind umgerechnet etwa 4,2 Milliarden Euro. Das kündigte der Konzern in einem Dokument an die US-Börsenaufsicht SEC an. Anleger reagierten verschnupft. Der Kurs der Tesla-Aktie gab um mehr als vier Prozent nach. Insgesamt war die Stimmung an den US-Börsen aber gut. Der Nasdaq-Index sprang um mehr als 1 Prozent nach oben. Der Dow Jones legte um 0,8 Prozent zu. Hierzulande fielen die Gewinne nicht ganz so deutlich aus. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 12.974 Punkte. Und der Euro notierte bei 1,1915 Dollar.