Börse: Beste Aktienwoche seit November

Die Probleme infolge der Coronapandemie blenden die Investoren immer stärker aus, genauso wie schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt. Sie konzentrieren sich laut Händlern auf die Aussicht auf ein gigantisches Konjunkturpaket in den USA.

Hoffen auf billionenschweres US-Hilfspaket

Der Senat in Washington hat jetzt die Weichen dafür gestellt, dass das 1,9 Billionen Dollar schwere Hilfspaket in den kommenden Wochen notfalls auch ohne Unterstützung der Republikaner auf den Weg gebracht werden kann. Dow Jones und Nasdaq kamen heute jeweils rund ein halbes Prozent voran. Der Nasdaq hat damit in dieser Woche sechs Prozent zugelegt und geht mit einem neuen Rekord ins Wochenende.

DAX mit 4,6 Prozent Wochenplus

Der Deutsche Aktienindex ist zwar heute kaum verändert aus dem Handel gegangen bei 14.057 Punkten. Der DAX war tagsüber aber nicht weit von seinem Allzeithoch entfernt und das Wochenplus beträgt 4,6 Prozent. Wieder stärker zeigt sich auch der Euro am Abend bei 1,2045 Dollar.