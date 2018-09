Börse: BDI warnt, DAX startet unverändert

Deutschland müsse sich auf den Abschwung der Konjunktur gefasst machen. Deshalb müsse man jetzt vorsorgen, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin. Der Verband hat seine Wachstums- und Exportprognosen für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Man geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um zwei Prozent steigen wird, statt wie zunächst um 2,25 Prozent. Als Grund wird der Handelskonflikt zwischen den USA und China genannt, der auch an den Börsen für Unruhe sorgt. Nach den gestrigen Verlusten startet der DAX gut behauptet mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent in den Handel bei 12.371. Der Euro steht bei 1,17 55 Dollar.