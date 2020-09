Börse: Bayer sorgt für Gesprächsstoff

Das Unternehmen habe mit den Klägeranwälten Fortschritte bei einem überarbeiteten Konzept erzielt, bei dem es um die Handhabung und Beilegung möglicher künftiger Klagen wegen des Unkrautvernichters geht, teilte Bayer gestern Abend mit. Die Details sollen in den kommenden Wochen finalisiert werden, wie es heißt. Zudem wurde mitgeteilt, dass der Vertrag des Vorstandschefs Werner Baumann vom Aufsichtsrat einstimmig bis zum 30. April 2024 verlängert wurde.

Erholung an der Wall Street schon wieder zu Ende

Die Vorgaben für den heutigen Start an den deutschen Börsen sind uneinheitlich. An der Wall Street drehte der Dow Jones nach dem Handelsschluss in Europa ins Minus und schloss gestern Abend 1,5 Prozent leichter. In Tokio dagegen kann der Nikkei heute früh 0,6 Prozent einsammeln. Der Euro steht bei 1,18 33 Dollar.