Börse: Bayer mit Kurssprung

Jetzt ist es offiziell: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im laufenden Quartal dürften die Zahlen aber noch deutlich schlechter ausfallen, schließlich trat der Lockdown erst Mitte März ein. Im April war deshalb der ifo-Geschäftsklima-Index um rekordreife 12 Punkte eingebrochen. Am Vormittag wird der neueste Index für Mai veröffentlicht. Pessimisten erwarten einen weiteren Rückgang. Optimisten dagegen, dass sich die Stimmung auf schwachem Niveau wieder etwas bessert.

DAX mit deutlichem Plus

Der DAX startet 90 Punkte höher bei 11 366. Er nimmt also den Schwung aus der Vorwoche mit, in der er fast 6 Prozent zulegen konnte. Bayer darf auf eine Einigung bei den Glyphosatklagen in den USA hoffen. Der Pharma- und Chemieriese könnte folglich glimpflicher davonkommen als lange Zeit befürchtet. Die Aktie verteuert sich um 4 Prozent auf knapp 60 Euro. Der Euro kostet 1, 08 80 Dollar.