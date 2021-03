Börse: Auto-Aktien schieben DAX an

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gilt Deutschland schon lange nicht mehr als Vorbild. Während hierzulande wieder über längere und schärfere Lockdowns diskutiert wird, läuft die Wirtschaft in China längst wieder rund, und auch in den USA wecken neue Hilfspakete und eine rasante Impfkampagne Hoffnungen auf eine massive Erholung. Just diese beiden Länder gehören zu den wichtigsten Märkten für die deutschen Autobauer. Und deren Aktien sorgten dafür, dass der DAX seine Rekordjagd fortsetzen konnte.

DAX auf Rekordjagd

Zeitweise notierte das Börsenbarometer oberhalb der Marke von 14.600 Punkten. Am Ende stand der DAX 0,6 Prozent im Plus bei 14.558 Punkten. Größter Gewinner war die Aktie von Volkswagen mit einem Plus von 6,7 Prozent. Das Unternehmen hatte seine Bilanz vorgelegt und eine optimistische Prognose veröffentlicht. BMW und Continental stiegen um 3,5 Prozent. In New York lag der Dow Jones knapp ein halbes Prozent im Minus. Und der Euro notierte bei 1,1910 Dollar.