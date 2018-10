Börse: Aufatmen an den Märkten

An der Nasdaq allerdings war die Stimmung nicht ganz so positiv, der Index dort rutschte im Handelsverlauf leicht ins Minus. So steil wie die Aktien von Tesla am vergangenen Freitag abstürzten, so steil sind sie zu Wochenbeginn wieder gestiegen. Unternehmensgründer Elon Musk darf trotz seiner umstrittenen Twitter-Meldungen Firmenchef bleiben. Die Titel zogen um mehr als 17 Prozent an.

Investoren setzen auf Trump

An den Börsen in Europa setzen die Anleger darauf, dass es nun auch Bewegung bei anderen Handelsstreitigkeiten der USA gibt. US-Präsident Donald Trump hat vor Journalisten erklärt, es gebe erfolgreiche Gespräche mit der EU, man werde sehen, was geschehe. Bei China sieht es seinen Worten nach anders aus. China wolle unbedingt verhandeln, offen gesagt sei es dafür zu früh, so Trump. Der Euro steht bei 1,15 78 Dollar.