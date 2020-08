Börse: Apple und Tesla geben US-Börsen Auftrieb

Die US-Börsen haben sich mit Kursgewinnen in das Wochenende verabschiedet. Überraschend robuste Konjunkturdaten sorgten an der Wall Street für Zuversicht. So konnten sowohl die klassische Industrie als auch der Dienstleistungssektor im August ihre Auftragseingänge deutlich steigern. Der Dow Jones gewann 0,7 Prozent. Die Nasdaq kam um 0,4 Prozent voran.

Tesla und Apple geben Schub

Zwei Aktien standen aus den US-Börsen im Vordergrund: Tesla und Apple, die ohnehin zu den großen Gewinnern dieses turbulenten Börsenjahres gehören, können deutlich zulegen. Beide stehen kurz vor einem sogenannten Aktiensplit, Tesla gab außerdem eine optimistische Geschäftsprognose ab. Die Aktie des Autobauers aus Kalifornien verteuerte sich um 2,5 Prozent. Apple-Papiere kamen um mehr als 5 Prozent voran. Hierzulande war die Marktstimmung dagegen eher verhalten. Der DAX gab um 0,5 Prozent nach auf 12.765 Punkte. Auf Wochensicht fiel der DAX damit um mehr als 1 Prozent. Und der Euro notierte bei 1,1795 Dollar.