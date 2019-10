Börse: Anleger hoffen auf positive Quartalsbilanzen

In der vergangenen Woche hat der DAX rund zwei Prozent zugelegt, das war die dritte Gewinnwoche in Folge. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 22 Prozent zu Buche. Die Investoren hoffen, dass sich der Trend fortsetzen wird. Die Berichtssaison könnte für Impulse sorgen, sagen Analysten. Die Messlatte für die Quartalsberichte aus den Unternehmen hänge tief, hört man von Marktexperten. Daher könnte es einfach werden, positive Überraschungen zu liefern. In dieser Woche legen gut ein halbes Dutzend DAX-Firmen ihre Zahlen vor, z.B. Bayer, Volkswagen und die Deutsche Bank.

Börsianer hoffen auf Fortschritte im US-Handelsstreit mit China

Die US-Regierung hatte bereits vor dem Wochenende über positive Signale bei den Gesprächen mit der chinesischen Seite über ein Teilabkommen berichtet. Man sei in einigen Fragen einem Abschluss sehr nahe gekommen, so hieß es. Das hat die Kurse an der Wall Street und an den Asien-Börsen beflügelt. Und so sind die Vorgaben der internationalen Börsen freundlich für den Start des DAX. In New York hatte der Dow Jones am Freitag 0,6 Prozent gewonnen, in Tokio schloss der Nikkei-Index heute mit einem Plus von 0,3 Prozent. auf 22.867 Yen. Der Euro steht bei 1, 10 86 Dollar.