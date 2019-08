Börse: Anleger bleiben vorsichtig

Vor Journalisten in Morristown erklärte Trump, dass er denke, dass China sehr gerne einen Deal machen wolle. Die Anleger lassen sich davon nicht beeindrucken. In der Vergangenheit gab es schon häufiger ähnliche Äußerungen. In Tokio tritt der Nikkei heute früh nahezu unverändert auf der Stelle. An der Wall Street konnte der Dow Jones gestern Abend wieder etwas Boden gutmachen. Nach den kräftigen Verlusten am Vortag, ging es gestern Abend um 0,4 Prozent nach oben.

Dow Jones erholt sich leicht

In den USA haben sich die Einzelhandelsumsätze im vergangenen Monat besser entwickelt als erwartet. Gegen den Trend brachen die Titel von General Electric um 11,3 Prozent ein. Ein bekannter Privatermittler in den USA wirft dem Konzern Bilanz-Trickserei vor. Der Konzern hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Und der Euro notiert bei 1,11 Dollar. Gabriel Wirth B5 Börse