Börse: An den Börsen herrscht das Prinzip Hoffnung

Trumps Ankündigung hatte gestern an der Wall Street den Dow Jones auf ein neues Rekordhoch steigen lassen. Da will man an den deutschen Märkten anscheinend nachziehen. Der DAX kommt aktuell ein halbes Prozent voran auf 13.300 Punkte. Es gibt keine wirklichen Favoriten unter den Einzelwerten, aber viele Aktien können um rund ein Prozent zulegen. Deutliche Verluste gibt es im DAX im Moment nicht. Im M-DAX mit den Nebenwerten sieht es da etwas anders aus.

Knorr verfehlt Erwartungen

Hier stehen die Papiere von Knorr Bremse kräftig unter Druck. Der bayerische Bremsenspezialist hat Quartalszahlen vorgelegt. Umsatz und operativer Gewinn sind zwar gestiegen, allerdings nicht so stark, wie sich Experten das erhofft hatten. Der Kurs gibt jetzt fast 4 Prozent nach. Noch zum Euro: der steht unverändert knapp über einem 1,10 Dollar.